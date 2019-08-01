Вбитого у Харкові росіянина шукав Інтерпол

Громадянин РФ, вбитий на замовлення в Харкові в ніч на 29 липня, перебував у міжнародному розшуку.

Про це в ефірі програми "Віддзеркалення" на каналі "АТН" розказав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко.

"Вбитий, якого вже поховано, був громадянином Російської Федерації, проживав у Харкові. Він був у міжнародному розшуку Interpol. Ми маємо не так багато інформації, збираємо її по крупинках, але вбивство замовне, я в цьому переконаний", - зазначив Сокуренко.

Відео: АТН-Харьков

За його словами, на місці вбивства знайдено телефони iPhone 10. Сокуренко запевнив що поліція використає усі можливості, щоб це зухвале вбивство було розкрите у найкоротші терміни.

"Те, що вбитий скоював злочини на території РФ - зрозуміло. Чи скоював він злочини в Україні, ми поки що сказати не можемо", - додав Сокуренко.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня чоловік у віці 41 рік був застрелений кількома пострілами біля гаража у дворі будинку на вулиці Молочній у Харкові.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з санкцією позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

На даний час працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

Поліція звернулася до харків’ян за допомогою у розшуку вбивці, який втік з місця злочину: чоловік, якого зафіксувала відеокамера, був одягнений у чорний одяг.