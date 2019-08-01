Шахтам "Торецьквугілля" вимкнули світло через 50 мільйонів боргу - Герус

Представник Президента в уряді Андрій Герус заявляє, що на шахтах ДП "Торецьквугілля" відключили електроенергію через борги підприємства, що виникли після запуску ринку електроенергії.

Про це Герус повідомив у Facebook.

"Вчора о 13.00 на шахтах державного підприємства «Торецьквугілля» відключено електроенергію, зокрема, відключено турбокомпресори та клітьовий підйом, що унеможливлює видобуток вугілля. На ДП «Торецьквугілля» працює 2708 чол.", - написав Герус.

За його словами, на цьому підприємстві частка електроенергії у собівартості становить 42%, а після запуску ринку електроенергії тариф на неї у липні зріс на 32% (із 2,83 грн за кВт-год. до 3,73 грн за кВт-год.).

"Повну бездіяльність та відсутність інтересу до вирішення проблеми демонструє міністерство енергетики. Головне, що «реформу» енергоринку зробили, тарифи різко виросли і тепер деякі монополії заробляють більше", - вважає Герус.

У коментарях до допису він заперечив, що борги підприємства накопичувалися протягом тривалого часу.

"За 2 міс. сума боргу - 52,5 млн грн, що є поки що відносно невеликою сумою, як для таких підприємств", - додав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.

Кабінет міністрів проведе перевірку вартості електроенергії для промислових споживачів, сказав на засіданні уряду 24 липня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.