У Житомирі затримали водія, який травмував патрульного

Поліцейські затримали у Житомирі 26-річного водія, підозрюваного у травмуванні патрульного поліцейського під час зупинки за порушення Правил дорожнього руху.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

"31 липня поліцейські Житомирського відділу поліції розшукали чоловіка, який напередодні уночі травмував одного з патрульних під час зупинки за порушення Правил дорожнього руху. Нині 26-річний чоловік затриманий", - йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що 30 липня увечері на одній з вулиць облцентру патрульні зупинили автомобіль Renault, що рухався з ввімкненим аварійним світлом та маневрував проїзною частиною без покажчиків повороту.

Водій авто, який, за даними поліції, мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння, відмовився надавати поліцейським водійське посвідчення та називати свої анкетні дані. Під час спілкування з ними чоловік раптово розпочав рух автомобіля, травмувавши при цьому одного з патрульних. З місця події водій втік на цьому авто.

31 липня, поліцейські Житомирського відділу поліції встановили власника транспортного засобу та розшукали його.

Під час перевірки було встановлено, що на момент події за кермом Renault був син власника авто, 26-річний житель обласного центру.

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"Для огляду транспортного засобу слідчі звернулись до суду з відповідним клопотанням. Нині автомобіль вилучено, а чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, - зазначив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років", - додали у поліції.