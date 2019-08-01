У Дніпрі перекинулась маршрутка, 11 постраждали
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.
«На момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобуса. Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля «Hyundai Getz». Всі вони були доставлені до лікарні», - йдеться в повідомленні.
Було встановлено, що патрульні поліцейські переслідували автомобіль «Hyundai Getz», який був в орієнтуванні за скоєння правопорушення. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував. Порушивши правила дорожнього руху, він здійснив зіткнення з маршрутним таксі «Mercedes Sprinter».
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі дії тривають.