У Дніпрі перекинулась маршрутка, 11 постраждали

У Дніпрі вранці на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького зіштовхнулися автомобіль «Hyundai Getz» та маршрутне таксі «Mercedes Sprinter». Від удару автобус перекинувся на бік, внаслідок чого постраждали 11 пасажирів. Травми отримали також водій і пасажир автівки.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

«На момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобуса. Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля «Hyundai Getz». Всі вони були доставлені до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що патрульні поліцейські переслідували автомобіль «Hyundai Getz», який був в орієнтуванні за скоєння правопорушення. На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував. Порушивши правила дорожнього руху, він здійснив зіткнення з маршрутним таксі «Mercedes Sprinter».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчі дії тривають.