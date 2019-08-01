Напад на поліцейських: Князєв провів кадрові зміни у поліції Запоріжжя

Очільник Нацполіції Сергій Князєв провів кадрові зміни у поліції Запоріжжя після випадку, коли наприкінці червня в області було скоєно напад на дільничного та слідчого відділу поліції Василівки.

Про це він повідомив у Facebook.

"За неефективну роботу негайно мною був відсторонений, а потім знятий з посади керівник цього відділу поліції, а також низка керівників ГУНП Запорізької області", - зазначив Князєв.

Він додав, що "поставлена перша крапка в цій справі — останнього правопорушника, який переховувався, було затримано".

Як повідомлялося, наприкінці червня у Запорізькій області невідомі напали на дільничного та слідчого відділу поліції міста Василівка, які поверталися додому пізно ввечері, заволоділи їхніми речами.

За словами Князєва, правопорушників було затримано того ж дня, але організаторам вдалося зникнути.

Фото: Facebook Сергія Князєва