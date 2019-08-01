На Миколаївщині ще три родини учасників АТО отримають житло

На Миколаївщині ще три родини учасників АТО отримають житло

Укрінформ
Три родини військовослужбовців — учасників ООС (АТО) з Миколаївщини отримають власне житло за кошти місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

«В Миколаївській області придбають житло для трьох родин учасників АТО з Баштанського, Кривоозерського районів та міста Очаків. Загальна вартість житла майже 714 тис. грн (на умовах співфінансування з місцевими бюджетами)», - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що Миколаївщина єдиний регіон України, де з ініціативи ексголови облдержадміністрації Олексія Савченка учасникам АТО (ООС) за рахунок обласного та місцевих бюджетів купують житло на умовах співфінансування.

Тільки у 2018 році в рамках реалізації Комплексної обласної програми соціального захисту населення «Турбота» придбано житло для 33 родин учасників антитерористичної операції на сході України на суму понад 15,8 млн грн.

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Це військовослужбовці, які нині мешкають у Снігурівському, Братському, Березнегуватському та Баштанському районах, містах Южноукраїнську, Миколаєві, Очакові та Вознесенську.

Дія програми триває — в бюджеті області на 2019 рік на ці цілі закладено 10 млн грн.

Фото: mk.gov.ua

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