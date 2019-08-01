На Миколаївщині ще три родини учасників АТО отримають житло

Три родини військовослужбовців — учасників ООС (АТО) з Миколаївщини отримають власне житло за кошти місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

«В Миколаївській області придбають житло для трьох родин учасників АТО з Баштанського, Кривоозерського районів та міста Очаків. Загальна вартість житла майже 714 тис. грн (на умовах співфінансування з місцевими бюджетами)», - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що Миколаївщина єдиний регіон України, де з ініціативи ексголови облдержадміністрації Олексія Савченка учасникам АТО (ООС) за рахунок обласного та місцевих бюджетів купують житло на умовах співфінансування.

Тільки у 2018 році в рамках реалізації Комплексної обласної програми соціального захисту населення «Турбота» придбано житло для 33 родин учасників антитерористичної операції на сході України на суму понад 15,8 млн грн.

Це військовослужбовці, які нині мешкають у Снігурівському, Братському, Березнегуватському та Баштанському районах, містах Южноукраїнську, Миколаєві, Очакові та Вознесенську.

Дія програми триває — в бюджеті області на 2019 рік на ці цілі закладено 10 млн грн.

Фото: mk.gov.ua