Отруєння на “Міропласті”: у лікарнях досі 17 працівників

На Дніпропетровщині кількість працівників ТОВ «Міропласт», які отруїлися їжею, зменшилась до 17 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 07 год. 00 хв. 1 серпня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом «сальмонельоз» залишаються госпіталізованими 17 працівників ТОВ «Міропласт» (були госпіталізовані протягом 20-24 липня)», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, протягом 20-24 липня було госпіталізовано 24 працівники ТОВ «Міропласт», які отруїлися в їдальні підприємства. Організацію харчування працівників здійснює ФОП «Синявська».