Суд відправив ексзаступника шефа поліції Одещини під домашній арешт

Суд відправив ексзаступника шефа поліції Одещини під домашній арешт

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Укрінформ
Солом'янський районний суд Києва обрав для колишнього першого заступника начальника поліції Одещини Костянтина Гейка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таке рішення ухвалено на засіданні у середу, повідомляє 5 канал.

"Цілодобовий домашній арешт до 28 вересня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прокурори наполягали на арешті експосадовця або заставі в розмірі понад 20 млн грн, оскільки, за їхніми словами, існує великий ризик втечі підозрюваного, а також тиску на свідків з його боку.

Водночас адвокати наполягали, що Гейко сам прийшов до прокурорів, і тікати він не збирається.

"Вчора о 10 годині я з моїм підзахисним Гейком з'явилися в приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми одразу повідомили детективу, що саме вчора мало розглядатися два клопотання, поданих напередодні. Ми звернулися з проханням, що доставте нас до суду. От ми тут, ми не переховуємося", – заявив адвокат Андрій Смирнов.

Напередодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього першого заступника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області, який, за їхніми словами, переховувався від слідства.

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Як повідомлялося, ексочільника обласної поліції Дмитра Головіна і його колишнього першого заступника Костянтина Гейка підозрюють у причетності до заволодіння і незаконної реалізації великої партії контрафактних сигарет вартістю близько 50 мільйонів гривень у змові з двома бізнесменами. Розслідування ведеться за ознаками ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Головіну та Гейку загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.

27 липня суд обрав Головіну запобіжний захід також у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори ж просили суд арештувати Головіна з альтернативою застави у 22 мільйони гривень.

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