Дуже багато проблем: Зеленський просить мешканців Черкащини дати час новому главі ОДА

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Черкащину представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Хочу бути впевнений, що це буде порядна людина. Бо, знаєте, люди всі порядні, а коли вони стають держслужбовцями, щось змінюється. Але, переконаний, цього разу такого не буде", – зазначив Зеленський під час зустрічі з представниками громадськості та влади Черкащини.

Водночас він закликав мешканців області дати час новому керівникові розібратися в проблемах регіону.

"Дуже багато проблем. Всі одразу вирішити не зможемо... Будь ласка, дайте певний час розібратися. Ми всі наполягаємо на коротких термінах. Якщо щось буде не так, то кажіть – будемо міняти (кадри – ред.). Це справедливо й чесно", – наголосив Президент.

Зазначається , що під час зустрічі було також детально обговорено екологічні проблеми Черкащини, адже нагального вирішення потребують питання забруднення води та повітря великими підприємствами області, складів з пестицидами, які залишилися ще з радянських часів, утилізації сміття.

Крім того, начальник поліції області Валерій Лютий доповів про перебіг розслідування жорстокого вбивства журналіста Вадима Комарова.

"Слідство йде. Розумію, що це складний процес. Але хочеться, щоб уже було знайдено вбивць", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв Укрінфомр, Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Шевченка головою Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний указ від 30 липня оприлюднено на сайті глави держави.

Кабінет міністрів 26 червня погодив призначення запропонованого Президентом України Ігоря Шевченка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

За даними Офісу Президента, 46-річний Ігор Шевченко закінчив Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство". Тривалий час працював приватним підприємцем у сфері вантажних перевезень.

Фото: president.gov.ua