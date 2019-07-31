Об'їзну дорогу для Черкас треба зробити цього року - Зеленський

Під час робочої поїздки на Черкащину 31 липня Президент України Володимир Зеленський ознайомився зі станом місцевих доріг.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема Президент наголосив на важливості об'їзної дороги для мешканців Черкас. Вже відремонтовано 2 км, всього необхідно зробити 9 км.

«Треба в цьому році зробити, бо на цю дорогу скаржаться жителі Черкащини. Їм потрібна ця дорога. Там усього 9 км», – підкреслив Зеленський.

В. о. начальника служби автомобільних доріг у Черкаській області Владислав Демиденко розповів, що фінансування в регіоні виділяється передусім на забезпечення функціонування міжнародних доріг. Всього за рік ремонтується близько 60 км доріг різного значення, цьогоріч заплановано зробити 40 км.

У відповідь на запитання Президента, чи можна відремонтувати дорогу до Умані за рік, в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що це можливо при належному фінансуванні.

Як зазначає пресслужба, питання доріг також порушувалося під час зустрічі Президента з громадськістю та представниками влади Черкаської області.

«Що стосується доріг – дуже складне питання. У вас є деякі дороги, які не мають республіканського значення, і тому їх не будують у першу чергу», – зазначив глава держави.

Він запропонував підвищити статус окремих шляхів для їхнього першочергового ремонту.

«Ми попросили, скажімо так, дуже наполегливо, щоб найближчим часом почали робити черкаську окружну. Знаємо, що ще є туристичний напрямок розвитку Черкас – дорога з Канева до Кременчука. Ми теж попросили її будувати. Ми хочемо навіть змінити статус цієї дороги, щоб вона будувалася в першу чергу. Робитимемо це так швидко, як зможемо», – сказав Зеленський. За його словами, це питання перебуватиме на контролі нового голови ОДА.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.