Поліція назвала хуліганством акцію з петардами руху “Хто замовив Катю Гандзюк”

Дії активістів, які провели у річницю нападу на Катерину Гандзюк у Херсоні серію акцій, поліція кваліфікує як хуліганство.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

«Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про події зареєстровано в журналах Єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції. Дії активістів правоохоронці кваліфікують як хуліганство.

Наразі проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхнім діям, наголосили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні будівлю поліції Херсонщини активісти закидали петардами та почепили на ній табличку “вулиця Гандзюк”. Також активісти провели у Херсоні акції біля облради та помешкань фігурантів справи Гандзюк.

31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.