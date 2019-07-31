Поліція назвала хуліганством акцію з петардами руху “Хто замовив Катю Гандзюк”

Поліція назвала хуліганством акцію з петардами руху “Хто замовив Катю Гандзюк”

Укрінформ
Дії активістів, які провели у річницю нападу на Катерину Гандзюк у Херсоні серію акцій, поліція кваліфікує як хуліганство.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

«Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про події зареєстровано в журналах Єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції. Дії активістів правоохоронці кваліфікують як хуліганство.

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Наразі проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхнім діям, наголосили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні будівлю поліції Херсонщини активісти закидали петардами та почепили на ній табличку “вулиця Гандзюк”. Також активісти провели у Херсоні акції біля облради та помешкань фігурантів справи Гандзюк.

31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

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