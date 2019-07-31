Справа Труханова: САП оскаржила виправдувальний вирок
“Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 04.07.2019, яким чинного Одеського міського голову та інших співучасників визнано невинуватими у вчиненні інкримінованих злочинів щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вимоги апеляційної скарги стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, з призначенням покарання.
Крім того, зазначають у САП, суд у вироку не прийняв рішення з приводу провадження щодо юридичної особи – ТОВ «Девелопмент Еліт», що є обов’язковим при ухваленні виправдувального вироку відповідно до законодавства.
“Це, звісно, не дивно, оскільки після судових дебатів у нарадчій кімнаті судді перебували менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку. При цьому анонс про вихід суду з нарадчої кімнати для оголошення вироку з’явився зранку третього робочого дня перебування у нарадчій кімнаті”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, колегія суддів Малиновського райсуду Одеси, очолювана Сергієм Черевком, оголосила у вівторок, 9 липня, виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та групі посадовців і підприємців у справі щодо незаконного заволодіння коштами бюджету Одеси при придбанні будівлі колишнього заводу "Краян".
У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала нежитлову будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент еліт". Ця компанія придбала будівлю в 2016 році на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.
Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у грудні 2016 року запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.
14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян".
За результатами розслідування було повідомлено про підозру Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
9 липня колегія суддів Малиновського райсуду Одеси оголосила виправдувальний вирок у цій справі, визнавши, що провина обвинувачених не була доведена.
Фото: www.facebook.com/sap.gov.ua