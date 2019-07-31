Аварія на високовольтній лінії у Чернівцях зупинила майже всі тролейбуси

У Чернівцях через аварію на високовольтній лінії частина міста залишилась без світла. Перестали курсувати майже всі тролейбуси.

Про це повідомили на сайті Чернівецької міської ради.

"Через аварію на високовольтній лінії 10кВ, що забезпечує електропостачання Чернівців з боку міста Кіцмань, з 15.00 частина міста залишається без світла. Вимушено зупинився рух тролейбусів на всіх маршрутах, окрім маршруту №4 та маршруту №9, де працюють тролейбуси з автономним ходом", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що наразі енергетики працюють над усуненням аварійної ситуації.

Фото: acc.cv.ua