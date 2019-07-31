Споживання газу на Чернігівщині скоротилося на чверть

У першому півріччі Чернігівщина на чверть, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротила споживання природного газу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою АТ "Чернігівгаз" Наталія Свириденко.

"За підсумками І півріччя 2019 року споживання природного газу в Чернігівській області зменшилось на 25,4% (майже 89 млн кубометрів), у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, і склало 260,5 млн кубів", - поінформувала речниця.

За її словами, скорочення обсягів споживання зафіксовано за всіма категоріями споживачів. Найбільшу різницю показали промисловці - 33,8%. На 25,6% зменшили відбір газу побутові споживачі, на 24% - теплопостачальники , на 12% - бюджетні установи.

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Зменшення обсягів розподілу газу, зауважила Свириденко, призвело до недоотримання компанією 55,8 млн грн запланованої тарифної виручки, яка є основним джерелом фінансування регламентних робіт та модернізації розподільних мереж регіону.