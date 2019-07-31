В Україні запустили перший портал відкритих геоданих для громад — Зубко

В Україні запустили перший портал відкритих геоданих для громад, який стане інструментом для розумного управління.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

"Запустився перший портал відкритих геоданих для громад. Це перший інструмент для розумного управління громадами. Він містить понад 100 датасетів з 40 джерел та 13 порад щодо їх застосування", - написав Зубко.

Він додав, що портал має дані про економічний розвиток, промисловість, рекреаційний потенціал, забудову, ґрунти, сільськогосподарські культури тощо.

Зубко зауважив, що для вирішення проблеми пошуку цілої низки даних, які мають конкретну географічну локалізацію, команда проєкту "Е-рішення для громад" створила GIS-DATA портал. "Він поєднує у собі просту, структуровану за рубриками підбірку геопросторових шарів (ГПШ) та різних аналітичних Е-рішень, які спрямовані на інноваційний розвиток громади й наповнення місцевих бюджетів", - сказав він.

За словами Зубка, з підбірки порталу громади отримують інструменти, з якими зможуть: збільшити надходження до бюджету; ефективно управляти своїми активами; вирішити екологічні проблеми; моніторити навколишнє природне середовище; прогнозувати розвиток несприятливих явищ (ерозії, зсувів, підтоплень тощо); управляти мережею соціальної інфраструктури та інші.

Мета проєкту “Е-рішення для громад” допомогти громадам перейти до “Управління 2.0” — на основі проаналізованих, верифікованих даних із застосуванням ІТ.

Реалізується Громадською спілкою “Центр розвитку інновацій” за підтримки Програми "U-LEAD з Європою".