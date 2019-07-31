У Дніпрі вшанували пам'ять двадцяти чотирьох бійців, які загинули під Шахтарськом

«П’ять років минуло з того трагічного дня, коли бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади потрапили під ворожий обстріл під Шахтарськом. 31 липня – чорна дата для багатьох родин і всієї України. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять двадцяти чотирьох загиблих Героїв і згадуємо кожного, хто віддав власне життя заради своєї країни, її незалежності, її майбутнього», – сказала заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ірина Грицай.

У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих під Шахтарськом / Фото: https://adm.dp.gov.ua

Зустріч провели біля обеліска, відкритого рік тому в пам’ять про бій під Шахтарськом. Його встановили поблизу дніпровської школи №103, де навчався один із загиблих – Антон Камінський.

Вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Священник відслужив панахиду.

О 18.30 вшанування продовжаться на Алеї пам’яті біля Дніпропетровської ОДА.