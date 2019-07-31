На Луганщині хочуть прокласти гілку залізниці для транспортування вугілля на місцеву ТЕС

Влада Луганщини розробила проєкт будівництва відрізку залізничної колії, яка сполучатиме гілки «Куп’янськ-Вузловий – Попасна» та «Лантратівка – Кіндрашівська-Нова».

Відповідну нараду провів голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький з керівниками структурних підрозділів, інформує прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

«Очільник області дав доручення відповідним підрозділам підготувати технічне обґрунтування проєкту будівництва та знайти шляхи фінансування. З’єднання зазначених гілок дозволить транспортувати вугілля на Луганську ТЕС із шахт, розташованих на території України, що позитивно вплине на енергетичну безпеку області», - йдеться в повідомленні прес-служби ЛОДА.

Крім того, будівництво залізничної колії приєднає п’ять аграрних районів області до загальноукраїнської мережі залізничних доріг та зменшить логістичні витрати сільгосппідприємств Луганщини на транспортування зібраного врожаю.

До проекту, за дорученням Комарницького, повинно бути включено локації, де імовірно здійснюватиметься з’єднання гілок.

Місце побудови нової ділянки залізниці повинно бути максимально придатним для відповідних робіт, а саме не мати природних перешкод та приватних землеволодінь.

Як відомо, окупація частини території Луганщини відрізала східні райони області від залізничної мережі цілої країни, оскільки обидві гілки сполучаються південніше лінії розмежування, і російські терористи вдало користуються ситуацією, аби здійснювати економічний тиск на Україну.