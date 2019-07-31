На Вінниччині загорілася електричка
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Укрінформ
У Вінницькій області рятувальники ліквідували сьогодні вранці пожежу в одному з вагонів електрички.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"31 липня о 9:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с.Тартак Жмеринського району горить один із вагонів (хвостовий, без пасажирів) електрички "Козятин-Жмеринка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до місця виклику одразу було направлено рятувальників ДПРЧ-8 м.Жмеринки та пожежний потяг.
О 10:30 пожежу локалізовано, а о 10:43 ліквідовано.
Причина пожежі встановлюється фахівцями.