На Вінниччині загорілася електричка

У Вінницькій області рятувальники ліквідували сьогодні вранці пожежу в одному з вагонів електрички.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"31 липня о 9:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с.Тартак Жмеринського району горить один із вагонів (хвостовий, без пасажирів) електрички "Козятин-Жмеринка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місця виклику одразу було направлено рятувальників ДПРЧ-8 м.Жмеринки та пожежний потяг.

О 10:30 пожежу локалізовано, а о 10:43 ліквідовано.

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Причина пожежі встановлюється фахівцями.