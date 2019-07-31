Зеленський їде на Черкащину представляти нового главу ОДА

Президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Черкаської області, під час якої представить нового голову обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Черкаської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з перебігом ремонту місцевого аеропорту, а також огляне ділянку дороги Р-10, яка перебуває у незадовільному стані.

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Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками громадськості та влади Черкащини і представить нового голову обласної державної адміністрації.