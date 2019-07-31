В Одесі помер нацгвардієць, госпіталізований з пораненням голови

Військовослужбовець Нацгвардії України, госпіталізований в Одесі 29 липня з пораненням голови, помер у лікарні.

Про це повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов, передає Радіо Свобода.

«Військовослужбовець помер уночі 31 липня. Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія», – заявив Бєлов.

Він додав, що триває службове розслідування, але результатів поки що немає.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у вартовому приміщенні Київського районного суду Одеси було виявлено 20-річного солдата Нацгвардії з вогнепальним пораненням голови.

Поліція Одеси кваліфікувала поранення військового як замах на самогубство.