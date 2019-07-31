Суд у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові перенесли на вересень

Фрунзенський райсуд Харкова переніс на вересень слухання справи про теракт біля Палацу спорту в лютому 2015 року - це пов'язано з відпустками суддів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат одного з обвинувачених у справі Дмитро Тихоненков.

"Усі троє членів суддівської колегії у справі про теракт біля Палацу спорту йдуть у відпустку, тому чергове засідання суду, призначене раніше на 31 липня, перенесено на 3 вересня", - зазначив адвокат.

За його словами, у вересні після завершального допиту трьох обвинувачених очікуються дебати й ухвалення вироку.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2015 року в Харкові від вибуху під час ходи активістів біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, на місці загинули двоє осіб, іще двоє померли в лікарні. Поранення дістали 9 осіб.

Через три дні за підозрою в причетності до цього злочину були затримані харків'яни Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький, Сергій Башликов. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовляються визнати провину.