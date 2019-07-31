Корупція, розбій, лобіювання - у Херсоні назвали транспортні проблеми регіону

Ситуація з пасажирськими перевезеннями в Херсоні ускладнюється через корупцію, розбій і лобіювання власних інтересів окремими особами.

Про це у Facebook написав радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов, який вивчав ситуацію за дорученням голови облдержадміністрації.

«На перший погляд, є факти нелегальної роботи і небажання офіційних перевізників працювати через автостанції. Ситуація з перевезеннями в Херсонській області дуже складна: корупція, розбій, застосування активістів для лобіювання, «кришування» і просування власних інтересів», - зазначив Ковальов.

За його словами, влада робить усе, аби скерувати всі перевезення в законне русло, забезпечити комфорт і безпеку громадян.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв прийняв рішення провести службове розслідування з приводу пасажирських перевезень у Херсонській області.

Читайте також: У Херсоні підпалили Mercedes чиновника Укртрансбезпеки

30 липня в Херсоні підпалили Mercedes чиновника Укртрансбезпеки Ігоря Пастуха. Він пов'язує цей інцидент із конфліктом з одеськими перевізниками, які, на його думку, нелегально працюють на території області, відкривши тут нелегальну автостанцію.