З фасаду консульства Німеччини в Чернівцях украли прапор
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.
"Вночі невідомі особи відламали прапор з флагштока на будівлі Почесного консульства Федеративної республіки Німеччина у Чернівцях. Винним особам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що ввечері 29 липня до Чернівецького відділу поліції поштою надійшла заява про відсутність прапора ФРН на фасаді будівлі Почесного консульства у центрі Чернівців.
Поліцейські встановили, що 21-го липня близько опівночі двоє осіб викрали прапор і втекли у невідомому напрямку.
За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції проводять досудове розслідування у провадженні, відкритому за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу.