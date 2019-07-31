З фасаду консульства Німеччини в Чернівцях украли прапор

Чернівецька поліція розшукує зловмисників, які викрали прапор з фасаду консульства Німеччини.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

"Вночі невідомі особи відламали прапор з флагштока на будівлі Почесного консульства Федеративної республіки Німеччина у Чернівцях. Винним особам загрожує до п’яти років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що ввечері 29 липня до Чернівецького відділу поліції поштою надійшла заява про відсутність прапора ФРН на фасаді будівлі Почесного консульства у центрі Чернівців.

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Поліцейські встановили, що 21-го липня близько опівночі двоє осіб викрали прапор і втекли у невідомому напрямку.

За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції проводять досудове розслідування у провадженні, відкритому за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу.