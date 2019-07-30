Мер Миколаєва пропонує портовому бізнесу заплатити за ремонт автошляхів

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пропонує представникам портового бізнесу спрямовувати кошти до цільового фонду на ремонт зруйнованих вантажівками автошляхів.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Ваша бізнес-модель вбиває дороги, тож давайте збирати, наприклад, 10 грн з тонни вантажу до спеціального цільового фонду в бюджеті міста та ремонтувати автошляхи, якими рухається транспорт до ваших підприємств. Ви зможете повністю контролювати ці надходження. А ми поступово відновимо дорожнє покриття», - сказав Сєнкевич під час засідання постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження та зв’язку, яка розглянула питання щодо стану міських доріг.

До участі в засіданні було запрошено керівників стивідорних компаній, що здійснюють господарську діяльність на території Миколаєва, представників Миколаївської філії "Адміністрації морських портів України".

Варто зазначити, що Миколаївська область на другому місці в Україні за потоком великовагових вантажівок, особливо в період збору врожаю.

В.о. начальника управління комунального господарства департаменту ЖКГ Максим Бевза повідомив, що вулиці Новозаводська та Турбінна, що є частиною схеми руху великовантажного транспорту, перебувають в аварійному стані. Вони потребують виключно капітального ремонту, жодні заходи в рамках експлуатаційного обслуговування результату не дадуть. Конструктив дорожнього покриття та основа повністю зруйновані.

«Вантажівки рухаються дорогами, основа яких була розроблена ще до 1991 року і розрахована на рух автотранспорту максимальною вагою до 14 тонн. Руйнування відбувається внаслідок того, що основа не витримує автомобіля вагою 40 тонн», - сказав депутат міськради Сергій Шульгач.

Читайте також: АМПУ запропонувала Президенту пакет ініціатив щодо портової галузі

Сєнкевич дав доручення комунальному підприємству «Міський інформаційно-обчислювальний центр» опрацювати з представниками стивідорних компаній та в найкоротші терміни встановити відеокамери на вагових комплексах підприємств, які фіксуватимуть завантаження транспорту, що заїжджає.

«Зробимо окремий канал в youtube та будемо транслювати відео з усіх камер. Нехай миколаївці у відкритому доступі бачать ці дані», - пообіцяв мер.