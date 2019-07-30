На кордоні з Польщею три дні працюватиме додатковий пункт пропуску

З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8-10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт «Лубня - Волосате» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

“Запрошуємо мешканців та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону – за біометричним паспортом або Шенгенською візою. Перетинати міждержавний рубіж через КПП можуть і пішоходи, і велосипедисти”, - зазначається в повідомленні.