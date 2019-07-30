НАБУ затримало колишнього топчиновника поліції Одещини

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього першого заступника начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Детективи НАБУ сьогодні затримали колишнього першого заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що експосадовця разом із колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.

25 липня цим двом особам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, додали в НАБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 липня в Одесі затримали колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

За даними слідства, Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка підозрюють у причетності до заволодіння і незаконної реалізації великої партії контрафактних сигарет вартістю близько 50 мільйонів гривень у змові з двома бізнесменами.

27 липня суд обрав Головіну запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.