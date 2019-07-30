Українці з початку року отримали у ЦНАПах понад 8 мільйонів послуг — Зубко

Українці отримали у Центрах наданнях адміністративних послуг (ЦНАП) понад 8 мільйонів послуг за перше півріччя 2019 року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко у Facebook.

"Понад 8 млн послуг отримали українці за перше півріччя 2019 року у ЦНАПах. Всього в Україні створено 796 нових ЦНАПів, з початку року - 18 нових центрів. В ОТГ їх працює вже 168", - написав Зубко.

Він додав, що адмінпослуги мають бути швидким і зручним сервісом від держави.

"ЦНАП - реальне забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій влади у сфері надання адміністративних послуг. Крім того, це додаткові кошти, якими наповнюються місцеві бюджети. Вже є Центри, у яких надається найбільший перелік різних послуг - до 500", - зауважив Зубко.

За його словами, найпотужніші ЦНАПи - у Києві, Харкові і Вінниці, які щодня можуть надавати від 3,7 тис. до 5,8 тис. послуг, у тому числі через територіальні підрозділи.

Зубко додав, що нині за підтримки естонського проєкту "EGOV4Ukraine" у ЦНАПах впроваджується сучасна інформаційна система «Вулик». Систему до кінця 2020 року запровадять у понад 400 ЦНАПах по всій Україні. «Вулик» відрізняється від аналогів доступом до публічних реєстрів та обміну даних в онлайн-режимі через систему «Трембіта». Це дозволить прискорити процес надання адміністративних послуг для громадян та юридичних осіб у 10 разів.

Мінрегіон спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» розробив нові стандарти для надання якісних адмінпослуг, які передбачають вимоги як до приміщень (прозорий офіс), так і щодо доступності. Зокрема, прописані рекомендації від вибору місця розташування до алгоритму налаштування роботи, переліку послуг та підбору персоналу. Головні цілі – 30-хвилинна доступність, швидкість обслуговування, висока якість сервісу, підкреслив Зубко.