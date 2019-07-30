Провину “золотого” Романчука в корупційній справі не підтвердив жоден свідок

Суд завершив допит свідків сторони захисту у справі колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука - жоден не підтвердив провини чиновника.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва.

«У Центральному районному суді триває судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Було допитано сімох депутатів Миколаївської обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у якості свідків допитали члена постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів облради, яка є профільною у питаннях щодо розробки надр, Іллю Резнікова. Також суд допитав депутатів Оксану Солтис, Петра Ковальчука, Михайла Талпу, Григорія Ташлика, Віктора Сторчеуса, Вадима Олабіна, які заявили, що під час погодження рішень, що стосувались ТОВ «Е.», на них не здійснювався будь-який вплив.

Наразі допитано усіх свідків у даному провадженні, за виключенням керівника ТОВ «Е.», який є свідком сторони обвинувачення та постійно не з’являється у судові засідання.

У суді зазначили, що в матеріалах справи містяться дані про дві різні адреси вказаного свідка.

За такої ситуації суд фактично позбавлений можливості здійснити виклик та застосувати примусовий привід у разі неявки.

Наразі у засіданні оголошено перерву до 13 серпня2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони вимагали хабар у 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» по видобутку вапняку.

Під час обшуків на робочому місці та вдома в маєтку Романчука знайшли валізу з 300-ма тисячами доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом. Але попри те, що було заявлено про групу високопосадовців, судять одного лише Романчука. Процес триває вже два з половиною роки, засідання постійно переносяться з різних причин.

Раніше було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них також вину Романчука не підтвердив.

Фото: novosti-N