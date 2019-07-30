На Вінниччині відбудеться VІІ міжнародний інвестиційний форум

У Вінниці у вересні відбудеться VІІ міжнародний інвестиційний форум "Вінниччина – бізнес в центрі України".

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"Цьогоріч, 13 вересня, з метою активізації економічної співпраці, презентації інвестиційного, економічного, агропромислового та енергетичного потенціалу Вінницької області, а також встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва обласною державною адміністрацією буде організовано та проведено VІІ міжнародний інвестиційний форум "Вінниччина – бізнес в центрі України"", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, захід розпочнеться у готелі "Франція", де відбудеться пленарне засідання інвестиційного форуму за участі керівництва регіону, представників дипломатичного корпусу, іноземних делегацій, бізнесу, органів влади та місцевого самоврядування, а також економічних експертів, науковців та громадських організацій.

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Опісля учасники і гості зібрання відвідають три платформи ділового спілкування. З ознайомчим візитом та з метою обговорення перспектив розвитку альтернативної енергетики учасники форуму відвідають завод з виробництва сонячних панелей KNESS PV. Обговорення перспектив розвитку ІТ-індустрії відбудеться на базі компанії LetyShops. Можливості залучення іноземних інвестицій гості форуму обговорять на заводі ТОВ "Барлінек Інвест".