Прикордонники не збираються "відмазувати" чопського хабарника

«Жодного прикордонника ми не збираємось вигороджувати, або «відмазувати» від покарання. Порядок на кордоні можна навести тільки принциповими діями, і вони повинні мати не періодичний характер, а бути системними і постійними», - зазначав Дейнеко.

У Держприкордонслужбі зазначили, що категорично засуджують дії прикордонників, "які на вигоду собі обирають ганебний і протиправний шлях збагачення, використовуючи службове становище".

"Системний комплекс заходів спрямований на виявлення корупційних схем, тільки посилюватиметься", - переконують у відомстві.

Також у Держприкордонслужбі висловили вдячність колегам з інших правоохоронних органів у викритті корупціонерів у лавах ДПСУ, що дозволяє викорінити корупцію і посилювати безпеку кордону.

Водночас наголошується, що, окрім цього, будуть проведені подальші перевірочні заходи, зокрема, щодо керівників затриманого військовослужбовця і стосовно викриття ймовірних спільників чи інших можливих протиправних схем.

"Керівник прикордонного відомства від моменту призначення на посаду вже неодноразово наголошував на безповоротності змін і жорсткому викорененню корупційних проявів", - додають у міністерстві.

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Як повідомлялося, 29 липня у СБУ повідомили, що співробітники спецслужби викрили на систематичних хабарах заступника начальника одного з відділів Чопського прикордонного загону ДПСУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від місцевих мешканців за безперешкодне переміщення через державний кордон поза пунктами пропуску гуртових партій тютюнових виробів. “Вигода” зловмисника становила €50 з кожного ящика нелегального товару”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали прикордонника поблизу одного із населених пунктів під час отримання чергового хабара в розмірі €1,2 тис. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Фото: ssu.gov.ua