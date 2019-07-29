Інцидент із нацгвардійцем в Одесі: поліція відкрила справу про самогубство

Поліція Одеси кваліфікувала сьогоднішній інцидент з пораненням нацгвардійця у Київському райсуді Одеси як замах на самогубство.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"За фактом події в Київському суді Одеси розпочато кримінальне провадження. Інцидент з пораненням нацгвардійця кваліфіковано як замах на самогубство. За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р.н., отримав, вистріливши собі у голову з табельної зброї", - зазначили в поліції.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України.

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Наразі чоловік знаходиться у відділенні реанімації міської лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня військовослужбовці 34-го окремого конвойного батальйону Нацгвардії України виявили в одному з приміщень Київського райсуду Одеси, де несли службу, солдата з ознаками вогнепального поранення в голову.

У Південному територіальному управлінні за даним фактом розпочато службове розслідування.

У поліції журналістам повідомили, що солдат поранив сам себе. За попередньою версією, постріл стався через "необережне поводження зі зброєю".