На Херсонщині сталася лісова пожежа

На Херсонщині у Голопристанському районі сталася лісова пожежа на площі приблизно 1,2 гектара.

Про це у Facebook повідомила поліція Херсонської області.

"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення, що на території Збур’ївського лісництва Голопристанського району горить ліс. Попередньо, зайнялася низинна хвоя на площі приблизно 1,2 гектара", - йдеться у дописі.

Як зазначається, до ліквідації пожежі були залучені рятувальники служби з надзвичайних ситуацій та працівники лісництва, 5 пожежних автомобілів та 2 трактори.

Вогонь загасили, постраждалих немає.

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Начальник Голопристанського відділення поліції Олександр Воропаєв поінформував, що на місці продовжують працювати рятувальники та слідчо-оперативна група, які встановлюють обставин займання. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official