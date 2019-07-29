Міноборони перевірить обставини перепоховання учасників Другої світової на Львівщині

«У зв’язку з критичними зауваженнями в соціальних мережах на адресу оборонного відомства щодо залучення військовослужбовців Збройних Сил України до заходів з перепоховання учасників Другої світової війни у селі Червоне в Золочівському районі Львівської області, рішенням міністра оборони України Степана Полторака призначено службову перевірку», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, а також відповідним службовим особам Львівського гарнізону доручено перевірити усі причини та обставини участі військовослужбовців у зазначеному заході.

Зазначається, що за результатами перевірки, у разі виявлення порушень з боку відповідних посадових осіб в частині щодо недотримання ними вимог законодавства, керівним складом міністерства оборони України будуть прийняті відповідні рішення.

Як повідомляв Укарінформ, жителі села Червоне Золочівського району на території військового кладовища поклали квіти до символічних таблиць біля каплиці у пам`ять загиблих під час Другої світової війни у "Бродівському котлі". Після віче відбулося урочисте перепоховання віднайдених останків 29 воїнів Першої української дивізії "Галичина".

Скорботні заходи також відбулися у селі Підгірці Бродівського району та на горі Жбир, де розташований меморіал воїнам Першої української дивізії "Галичина" Української національної армії, що неподалік с. Ясенів Бродівського району.