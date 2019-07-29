Пів сотні дітей з лінії зіткнення на Донеччині поїхали до Греції

Близько п'ятдесяти дітей, які проживають в населених пунктах Донеччини, розташованих на лінії зіткнення, поїхали на відпочинок до Греції.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації.

«За домовленістю Посольства України в Грецькій Республіці з афінською мерією 49 дітей Донецької області, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, вирушили на відпочинок до літнього табору в м. Агіос Андреас (Грецька Республіка)», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, діти з Донеччини проведуть на березі Егейського моря два тижні.

Фото: dn.gov.ua