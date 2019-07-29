На Львівщині вшанували пам`ять загиблих у "Бродівському котлі"

“На цьому місці полягли люди, які мали честь захищати нашу державу. Ми сьогодні маємо велику відповідальність продовжувати цю національно-визвольну боротьбу. І вона триває не лише за територію, але й за українську мову та віру. Ми сьогодні маємо сильну українську армію, яка готова боронити нашу державу, також маємо національну пам'ять та свідомість, які допоможуть нам захищати наші цінності. Пригадую слова полковника Коновальця: “У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії”. Переконаний, що ми станемо творцями нашої української історії”, – зазначив під час віче заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.