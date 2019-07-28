На Львівщині поїзд зіткнувся з легковиком, водій загинув

У селі Хлопчиці Львівської області пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем "Опель Вектра", внаслідок якого водій легковика загинув, а його пасажирку госпіталізовано.

Аварія сталася у суботу вранці, повідомляє обласна поліція.

"Як попередньо встановили правоохоронці, на нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки – Львів з автомобілем "Опель Вектра". Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пасажирка "опеля" доправлена у лікарню, її діагноз встановлюється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Обставини події з’ясовуються.