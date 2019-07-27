50 обшуків у Білій Церкві: поліція повідомила деталі спецоперації

“Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей. На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, працівники кримінальної поліції та у випадку силового спротиву – спецпризначенці”, - йдеться у повідомленні.

Обшуки у Білій Церкві/Фото: facebook.com/pol.kyivregion/

Зазначається, що відкриті кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації злочинних угруповань.

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Раніше керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов повідомив про 50 одночасних обшуків у Білій Церкві з метою затримання членів злочинної організації.