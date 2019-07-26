СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень в

СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень в "ЛНР"

Укрінформ
Служба безпеки України блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганської області.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українській владі пунктах пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до протиправної діяльності було залучено двох жителів Харкова як “диспетчерів” автобусних рейсів.

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У помешканнях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

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