Після корупційного скандалу всю патрульну поліцію Одещини вивели поза штат

Весь особовий склад управління патрульної поліції в Одеській області виведений поза штат з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного.

Про це у п'ятницю, 26 липня, йшлося на робочій нараді в управлінні патрульної поліції в Одеській області під головуванням заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

"Під час наради були розглянуті питання роботи підрозділу та оголошено наказ Національної поліції України щодо проведення реорганізації стройових підрозділів управління патрульної поліції в Одеській області та командирування командирів батальйонів й рот з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного. Наразі весь особовий склад управління патрульної поліції в Одеській області виведений поза штат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командири підрозділів, які раніше займали посади в управлінні, відряджені для проходження служби до відділу патрульної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

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Фацевич наголосив, що на два місяці до підрозділу відряджені кращі командири з інших управлінь, які будуть нести службу на території Одеси та області.

Крім того, особовому складу представили нового заступника начальника управління патрульної поліції в Одеській області Дмитра Кисличенка, який донедавна займав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.

У робочій нараді взяли участь перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, очільник Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Ярослав Кирсанов та заступник очільника ГУ НП в Одеській області Сергій Махотін.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня керівника патрульної поліції Одещини Юрія Рибака відсторонили від виконання обов'язків на час перевірки низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво та неефективність роботи цієї структури. Заяви перевіряла дисциплінарна комісія.

Раніше патрульна Мельник регулярно писала критичні пости в Facebook про роботу управління патрульної поліції в Одесі, розповідаючи про систематичне хабарництво, встановлені «плани» від керівництва на кількість штрафів, інші проблеми в роботі відомства.

Після цього сержант Мельник, за її словами, почала отримувати погрози, а на роботі їй створили «нестерпні умови», аби вона звільнилася.