Базу відпочинку на Арабатській стрілці рятують від рейдерів — арештували майно

Базу відпочинку на Арабатській стрілці рятують від рейдерів — арештували майно

Укрінформ
Суд наклав арешт на майно оздоровчого комплексу "Енергія" у Генічеському районі на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсонський відділ поліції звернулася група підприємців з колективною заявою щодо спроби, на їх переконання, рейдерського захоплення території оздоровчого комплексу "Енергія" у с.Генгірка Генічеського району, а також проханням захистити права підприємців", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділенням Херсонського ВП під процесуальним керівництвом Херсонської місцевої прокуратури були відкриті кримінальні провадження за ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький, слідчі звернулися до суду про накладання арешту в рамках кримінальних проваджень на земельну ділянку та пансіонат, щоб унеможливити подальший їх перепродаж. Суд це клопотання задовольнив. Наразі заборонено проведення будь-яких реєстраційних дій на період накладеного арешту. Проводиться досудове розслідування.

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