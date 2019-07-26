Базу відпочинку на Арабатській стрілці рятують від рейдерів — арештували майно

Суд наклав арешт на майно оздоровчого комплексу "Енергія" у Генічеському районі на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсонський відділ поліції звернулася група підприємців з колективною заявою щодо спроби, на їх переконання, рейдерського захоплення території оздоровчого комплексу "Енергія" у с.Генгірка Генічеського району, а також проханням захистити права підприємців", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділенням Херсонського ВП під процесуальним керівництвом Херсонської місцевої прокуратури були відкриті кримінальні провадження за ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Як повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький, слідчі звернулися до суду про накладання арешту в рамках кримінальних проваджень на земельну ділянку та пансіонат, щоб унеможливити подальший їх перепродаж. Суд це клопотання задовольнив. Наразі заборонено проведення будь-яких реєстраційних дій на період накладеного арешту. Проводиться досудове розслідування.