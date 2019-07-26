Як поєднали екологію та туризм на одному фестивалі: досвід Червоненської ОТГ

У Червоненській селищній ОТГ на Житомирщині пройшов екологічний фестиваль

«Червоне ЕкоФест» відбувався у парку смт Червоного, що поруч з палацом відомих меценатів Терещенків, який зведений у неоготичному стилі в ХІХ столітті. Біля цікавих локацій заходу на екологічну тематику зібралося чимало гостей не тільки із Червоного, а й з інших об’єднаних громад області.

Мета фестивалю - підвищення рівня екосвідомості місцевого населення та популяризація туризму як одного зі стратегічних напрямків розвитку громади.

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ ТА ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД ГРОМАДИ НА ОДНІЙ ЛОКАЦІЇ

«Зараз Червоненська ОТГ розробляє стратегію розвитку до 2027 року. Вона має неабиякий туристичний та економічний потенціал, що обов’язково потрібно передбачити у пріоритетах. Крім того, серед населення громади активно пропагують роздільний збір твердих побутових відходів з метою турботи про довкілля», - зауважив Георгій Федорук, радник з регіонального розвитку Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

Під час екологічного фестивалю тривала просвітницька кампанія щодо раціонального поводження з відходами. Крім того, організатори облаштували фотозону біля палацу Терещенків, де упродовж дня проводили екскурсії.

«Ми вирішили організувати такий фестиваль саме в об’єднаній громаді, бо як правило, більшість подібних заходів проводяться у містах. Мета «Червоне ЕкоФесту» – підвищити рівень свідомості людей у громадах щодо відповідальної екологічної поведінки і поводження з твердими побутовими відходами. На жаль, в Україні поки що немає сміттєпереробних заводів. Утім ми, як пересічні громадяни, можемо зменшити кількість сміття шляхом його сортування», - розповіла організаторка фестивалю, виконавча директорка неурядової організації «Сучасний формат» Жанна Соловйова.

За словами заступниці голови Червоненської селищної ради Олени Поліщук, у громаді активно популяризують сортування сміття та роздільний збір відходів. ОТГ разом з 10 іншими громадами Житомирщини торік приєдналася до пілотного проєкту «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на муніципальному рівні» Програми «U-LEAD з Європою», що втілюється спільно з Кластером сталого економічного розвитку GIZ. «Такий фестиваль дозволяє проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу в громаді на екологічну тематику. Минулого року ми брали участь у конкурсі «Успішні локальні громади», написали грант, завдяки чому закупили внутрішні баки для пластику, паперу, скла, харчових відходів у всі навчальні заклади громади, селищну раду та лікарню. Зараз власними силами виготовляємо сортувальні баки для пластику, які встановили в парку, а ще плануємо зробити такі ж для скла і змішаного сміття», - пояснила Поліщук.

Вона додала, що серед пріоритетів розвитку громади - туризм. Відтак, «Червоне ЕкоФест» - це можливість привернути увагу до палацу як бренда громади. На жаль, пам’ятка архітектури занепадає. Невелику частину будівлі займає жіночий монастир, а сам палац перебуває у власності Житомирської єпархії УПЦ, яка не займається ні його реставрацією, ні збереженням. Тож місцева влада зацікавлена у пошуку меценатів, які б допомогли відродити палац.

ОБМІНЯЙ ВИКОРИСТАНУ БАТАРЕЙКУ НА ЦУКЕРКУ

Усі заходи та локації в рамках фестивалю були орієнтовані на те, аби показати людям модель свідомої екологічної поведінки. На території парку організатори встановили урни для роздільного збору сміття, а ведучий періодично нагадував, що використані батарейки можна обміняти на цукерки.

Відвідувачам заходу запропонували долучитися до майстер-класів з прядіння, виготовлення килимків зі старих речей та плетіння екосумок. Всі охочі могли займатися йогою та скандинавською ходою на лоні мальовничої природи, насолоджуватися музичною програмою, а також покататися на човнах озером та позмагатися під час екоквесту. Крім того, свої вироби та екопродукцію представили на ярмарку майстри.

Наталія Морозюк привезла на фестиваль екокосметику власного виробництва. Жінка виготовляє з лікарських трав мило, креми, бальзами, масляні парфуми.

«Я почала робити таку косметику спочатку для себе, аби відмовитися від магазинних товарів. Ця продукція не шкодить шкірі й значно ефективніша від тієї, що ми купуємо у супермаркетах. Покупцям пропоную косметику з лаванди, троянди, ромашки, календули», - каже продавчиня.

Натомість Наталія Клебанська переконує, що відмовитися від поліетиленових пакетів просто і пропонує як альтернативу екосумки, котрі можна пошити або сплести. На фестивалі вона продавала вже готові вироби, а також проводила майстер-класи.

Найбільше людей зібралося біля намету державного університету «Житомирська політехніка», де студенти показували властивості рідкого азоту.

«У нас тут багато цікавого. На одній з локацій «Кліматичні зміни» студенти проводять експерименти з азотом, готуючи мохіто, морозиво та заморожуючи троянди. Дітям і дорослим також пропонуємо створювати малюнки на воді. Крім того, поруч є майстерня, де ми показуємо, як можна використати відходи для цікавих речей. Наприклад, навчаємо виготовляти квіти з лотків для яєць, а з прищіпок та дерев’яних паличок, якими розмішують цукор у каві, робимо літачки, адже власник цього маєтку Федір Терещенко теж займався авіамоделюванням», - поділилася викладачка університету Анна Кірейцева.

ПОШТОВА МАРКА З ПАЛАЦОМ, ЩО ЧЕКАЄ НА СВОЄ ВІДНОВЛЕННЯ

У Червоному планують втретє провести фестиваль вареників, а для гостей екофесту спеціально влаштували свято з цим гастробрендом. Варениками місцеві господині пригощали безкоштовно. Натомість ті, хто смакували, голосували за найсмачнішу страву.

Представниці населених пунктів, що входять у Червоненську ОТГ, привезли на свято вареники за своїми оригінальними рецептами та з різноманітними начинками. До речі, були навіть вареники патріотичних жовто-блакитних кольорів.

Під час фестивалю Червоненській ОТГ передали набір унікальних поштових марок із зображенням місцевого палацу Терещенків. Як зауважила Жанна Соловйова, такі марки можна приклеювати на листи і відправляти із Червоного, що стане своєрідною візитівкою об’єднаної громади.

До того ж, серед учасників фестивалю відбувся розіграш екосумок, на яких зображено палац.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Ірина Чириця, Житомир-Червоне

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