На Харківщині викрили масштабне розкрадання деревини з держлісництв

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області.

Про це повідомляє СБУ.

“Зловмисники здійснювали незаконну заготівлю деревини дуба на території державних лісових угідь та її вивезення для подальшої реалізації. Правоохоронці провели масштабну перевірку лісництв у трьох районах Харківської області: Чугуївському, Золочівському та Красноградському. Під час слідчих дій вилучено майже 75 кубометрів високоякісної деревини дубу без відповідних документів на суму близько пів мільйона гривень, спецінструмент для заготівлі лісу-кругляка. Затримано також шість вантажних автомобілів”, - йдеться у повідомленні.

Наразі профільні експерти встановлюють суму збитків, нанесених екології регіону.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби та вантаж.

Як зазначається, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, а також посадовців, які можливо "кришували" незаконні оборудки.