Фіскальна служба нарахувала на Луганщині 31 мільйонера

Середньостатистичний річний дохід одного мільйонера в Луганській області становить 3,2 млн грн.

Такі дані наводить пресслужба головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області.

"У Луганській області доходи у сумі понад 1 млн грн задекларував 31 громадянин. Сума задекларованих доходів становить майже 98 млн грн. За даними декларацій, самостійно визначено до сплати 3,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 407,1 тис. грн військового збору", - повідомляє прес-служба ГУ ДФС.

Згідно з поданими деклараціями, громадяни-мільйонери області задекларували такі види доходів: від продажу майна – 17,7 млн грн; іноземні доходи – 15,1 млн грн; доходи, які не підлягають оподаткуванню, – 15,4 млн грн.

Читайте також: У світі вперше за десять років зменшилася кількість доларових мільйонерів

Окрім цього, троє мешканців Луганщини задекларували до сплати понад 400 тис. грн податкових зобов’язань, п'ятеро – від 200 тис. грн, шестеро мешканців – від 100 тис. гривень.