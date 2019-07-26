ОТГ, влада, ЦНАП: у Києві презентували посібник для громад

У Києві презентували посібник з рекомендаціями для громад щодо залучення мешканців до діалогу з владою через Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомляється на порталі "Децентралізація".

В Києві відбулася презентація посібника «Інформування та залучення населення. Рекомендації на усіх етапах створення та роботи ЦНАП». Посібник є частиною пакету підтримки, який розробляє команда напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми "U-LEAD з Європою".

Зазначається, що посібник містить практичні рекомендації щодо інформування населення на усіх етапах створення та роботи ЦНАП, а також поради по розробці плану залучення мешканців до діалогу з владою та їх впливу на розвиток громади.

«В цьому посібнику ми сконцентрували весь досвід, набутий під час роботи по створенню 26 ЦНАПів початкової фази, та залучили високопрофесійних комунікаційників з метою створити для громад, які планують відкривати ЦНАП, нові інституції чи інфраструктурні об’єкти, практичні інструкції готові для використання», - зазначила координаторка інституційної підтримки напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» Тамара Береш.

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Під час презентації представники комунікаційних агенцій-лідерів ринку, експерти-комунікаційники проєктів Європейського Союзу та фахівці з громадських організацій допомагали представникам громад розробити плани з інформування та залучення населення для конкретних ситуацій, які можуть виникнути в громаді. Професійні комунікатори модерували обговорення та ділилися досвідом. Після групової роботи фахівці громад презентували розроблені плани інформування та залучення мешканців, а експерти давали їм поради та рекомендації на майбутнє. Понад 50 представників громад з усієї України взяли участь у заході. Учасників привітали Тарас Лилик від імені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та Наталія Старостенко від імені Представництва ЄС в Україні.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua