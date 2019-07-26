Мешканці Донеччини торік безкоштовно отримали ліків більш як на 60 мільйонів

Жителі Донецької області в 2018 році за держпрограмою «Доступні ліки» безкоштовно отримали лікарських засобів більш ніж на 60 млн грн.

Про це на колегії в Краматорську заявив заступник директора департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації Володимир Колесник, повідомляє пресслужба ОДА.

«Протягом 2018 року в Донецькій області на надання населенню безкоштовних лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» було витрачено понад 60 мільйонів гривень, ліки отримали 460 тисяч мешканців області», - сказав Колесник.

За його словами, зараз постійно розширюється перелік медичних установ та аптек, залучених до програми «Доступні ліки». Окрім того, в області завершено перехід на електронні рецепти, що спрощує комунікацію між пацієнтом, лікарем та фармацевтом.

Колесник також розповів про стан реалізації регіональної програми «Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки». За його словами, завдяки реалізації цієї програми в регіоні вдалося значно скоротити кількість летальних випадків при інфарктах та інсультах.

Для швидкого діагностування тяжких захворювань серцево-судинної та судинно-мозкової систем в області працюють дев'ять комп’ютерних томографів, створено два спеціалізовані кардіологічні центри, а всі бригади швидкої допомоги та медицини катастроф оснащені необхідними засобами діагностики та первинної допомоги.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко наголосив, що продовження функціонування цієї програми має велике значення для Донецької області, та доручив департаменту охорони здоров’я посилити роботу з реалізації заходів програми.