Рідкісного чорного лелеку врятували на Львівщині

На Львівщині врятували рідкісного чорного лелеку, якого знайшли неподалік річки мешканці Турківського району.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

“Екологи долучилися до порятунку Чорного лелеки (Ciconia nigra L.), якого занесено до Червоної книги України зі статусом «рідкісний». Птаха після грози неподалік річки знайшли жителі с.Риків Турківського району. Чорний лелека потребував допомоги спеціалістів, адже не міг злетіти та відмовлявся споживати їжу з рук людей",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представники департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА та Державної екологічної інспекції у Львівській області організували порятунок і транспортування лелеки до центру реабілітації птахів «Вільні крила».

Чорний лелека за розмірами дещо менший від білого. Довжина тіла становить 95-100 см, розмах крил – 185-205 см, вага – близько 3 кг. Оперення у дорослого птаха переважно чорне із зеленим і пурпуровим металічним полиском.

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Птахи тримаються поодиноко або невеликими зграями, селяться переважно біля лісових озер чи лісових боліт. Чорний лелека належить до видів, які охороняються актами на законодавчому рівні. У Карпатах нараховується всього лиш близько 200 пар чорних лелек.

Фото: loda.gov.ua