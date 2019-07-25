Загадкові смерті фермерів: причетній до рейдерства держреєстраторці оголосили підозру

На Дніпропетровщині держреєстратору, яка перереєструвала господарство загиблого фермера на інших осіб, оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила пресофіцер ГУ НП у Дніпропетровській області Анна Старчевська.

“Оперативно-слідчі підрозділи управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області своєчасно відреагували на звернення мешканки Дніпропетровської області, Межівського району, с. Новопавлівка, щодо незаконного заволодіння селянським (фермерським) господарством, яке належало її покійному чоловікові. Проведеними заходами встановлено особу, яка надала до одного з виконавчих комітетів міської ради Донецької області документи, що суперечать вимогам Конституції та законів України, на підставі яких державним реєстратором було проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновника СФГ, зміни керівника, кінцевого бенефіціарного власника та підписанта, а також зміну місцезнаходження СФГ”, - зазначила Старчевська.

За її словами, 24 липня державному реєстратору оголошено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання нею її повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

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“Обрано запобіжний захід – домашній арешт”, - додала пресофіцер.

Крім того, з метою недопущення заволодіння технікою та врожаєм СФГ ГУНП в Дніпропетровській області своєчасно звернулось до суду та забезпечило накладання арешту на майно та техніку, корпоративні права, а також забезпечило його охорону. На цей час всім майном володіє родина покійного фермера, продовжують збирати врожай та ведуть господарську діяльність СФГ.

На теперішній час проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою повного, об’єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування та прийняття рішення згідно чинного законодавства. Справа перебуває на щоденному контролі в начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Віталія Глуховері. У поліції підкреслили, що зацікавлені у найшвидшому розкритті цього та подібних злочинів. Один з трьох випадків, що сталися на Дніпропетровщині, вже розкрито.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Агропродовольчої ради України Івана Слободяника, у Дніпропетровській області за три місяці загадковим чином загинули троє фермерів, а їх землі перереєстрували на інших осіб.