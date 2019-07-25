У Вінниці в кафедральному соборі ПЦУ освятили державний та єпархіальний прапори

У Вінниці з нагоди відзначення 1031-ї річниці хрещення Київської Русі у Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ освятили та встановили державний прапор, а також прапор Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Вінницько-Барської єпархії ПЦУ ієромонах Софроній (Чуприна).

«Сьогодні наша Вінницько-Барська єпархія ПЦУ на місцевому рівні святкує 1031 річницю хрещення Київської Русі. Особливістю сьогоднішнього урочистого богослужіння стало те, що після божественної літургії був звершений подячний молебень і чин освячення прапорів – це державний прапор України і прапор Вінницько-Барської Єпархії ПЦУ, які після освячення були урочисто підняті на флагштоках біля нашого Спасо-Преображенського собору», - повідомив отець Софроній.

Встановлення прапорів у Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ у Вінниці / Фото: Лапін Олександр, Укрінформ

За його словами, ці прапори будуть там знаходитися на постійній основі.

Він зазначив, що встановлення прапорів біля кафедрального собору не є політичною акцією, а слідуванням традиції православних церков.

«Це не є політична акція, позаяк для православної церкви, багатьох православних країн встановлення державних прапорів на церковній території, або безпосередньо на церкві є доволі поширеною практикою. Так, у Греції на кожному храмі є державний прапор. В Грузії, Сербії, у Боснії та Румунії на храмах також є державні прапори», - сказав прессекретар єпархії ПЦУ.

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Вінницький Спасо-Преображенський собор – єдиний з кафедральних соборів УПЦ МП, який приєднався до Православної церкви України разом зі своїм правлячим архієреєм.

Участь в урочистому молебні та встановленні прапорів узяли митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко, був митрополит Вінницький і Брацлавський Роман.