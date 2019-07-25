На Луганщині попередили про масові відключення світла з 29 липня

Луганська область опинилась перед загрозою масштабного блекауту.

Попередження про це оприлюднено на сторінці ТОВ «ЛЕО» у Facebook.

«У зв’язку зі зниженням запасів твердого палива на Луганській ТЕС до критичного рівня та можливістю зупинки її генерації з 00-00 29.07.2019 згідно з листом ДТЕК «СХІДЕНЕРГО» від 22.07.2019 р. № 01/187 ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за командою ОСП (оператора системи передачі) (РДЦ Північного регіону) буде виконувати обмеження споживачів згідно із затвердженими графіками обмеження споживачів на 2018-2019р.», - йдеться в повідомленні ТОВ «ЛЕО».

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Існує декілька видів графіків: ГВЕ (графік відключень електроенергії), ГОП (графік обмежень потужності), ГАВ (графік аварійних відключень), СГАВ (спеціальний графік відключень), ГПВ на величину до 100 МВт (графік погодинних відключень).

Обмеження буде застосовуватися цілодобово.

Напередодні на цій же сторінці був опублікований скрін листа «Укренерго» від 22 липня, в якому зазначається, що на складах Луганської ТЕС залишається вугілля на 7-8 днів роботи.

Як відомо, внаслідок пошкоджень кількох ліній електропередач Луганська область опинилась на т. зв. енергоострові, де єдиним джерелом електричної енергії залишилась Луганська теплова електростанція в прифронтовому місті Щастя.