Діти з Донбасу лікуватимуться на Одещині

Діти з Донецької області будуть лікуватися у Центрі реабілітації «Сергіївка», що в Одеській області.

Про це інформує Департамент соціального захисту населення Донецької ОДА.

«Міністерством соціальної політики України досягнуто домовленостей з урядом Республіки Молдова стосовно продовження у 2019 році реабілітації українських дітей з Донецької та Луганської областей в Центрі реабілітації для дітей «Сергіївка» (Одеська область)», - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що центр спеціалізується на пульмонології, кардіології, гастрології та лікуванні нейромоторних порушень.

В ОДА уточнили, що десять дітей з Донеччини віком від 7 до 14 років отримали безкоштовні путівки та виїхали на лікування та реабілітацію до Центру «Сергіївка». Зміна триватиме до 8 серпня.

Фото: zi.ua